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  3. Россельхознадзор устанавливает причины массовой гибели голубей на площади Ермолова

Россельхознадзор устанавливает причины массовой гибели голубей на площади Ермолова

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01.10.2018

Экспертиза показала отсутствие ряда опасных вирусов у погибших голубей в Орле.

Сегодня результаты обследований опубликовал Россельхознадзор.

Сообщение о массовой гибели птиц на площади Ермоловоа поступило в областное Управление экологической безопасности на минувшей неделе.

Исследования причины гибели голубей проводятся по десяти показателям. Пока что точно установлено, что штаммы высокопатогенного вируса птиц и болезнь Ньюкасла в представленных экспертам образцах не обнаружены.

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