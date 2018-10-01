Россельхознадзор устанавливает причины массовой гибели голубей на площади Ермолова

Экспертиза показала отсутствие ряда опасных вирусов у погибших голубей в Орле.

Сегодня результаты обследований опубликовал Россельхознадзор.

Сообщение о массовой гибели птиц на площади Ермоловоа поступило в областное Управление экологической безопасности на минувшей неделе.

Исследования причины гибели голубей проводятся по десяти показателям. Пока что точно установлено, что штаммы высокопатогенного вируса птиц и болезнь Ньюкасла в представленных экспертам образцах не обнаружены.