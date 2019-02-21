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Россельхознадзор «развернул» в Орле машину, которая следовала из Австрии на Кубань

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21.02.2019

В Краснодарский край из Европейского Союза везли партию семян гороха весом 20,85 тонны. Как выяснили специалисты регионального Управления Россельхознадзора, продукция не соответствовала требованиям фитосанитарного законодательства.

Несоответствия в документах вызвали у сотрудников Управления подозрения. В результате было принято решение об официальном запрете на ввоз данной партии семян в Российскую Федерацию.

Теги:ОрёлОрловская область

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