Россельхознадзор «развернул» в Орле машину, которая следовала из Австрии на Кубань
21.02.2019
В Краснодарский край из Европейского Союза везли партию семян гороха весом 20,85 тонны. Как выяснили специалисты регионального Управления Россельхознадзора, продукция не соответствовала требованиям фитосанитарного законодательства.
Несоответствия в документах вызвали у сотрудников Управления подозрения. В результате было принято решение об официальном запрете на ввоз данной партии семян в Российскую Федерацию.
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