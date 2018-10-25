Россельхознадзор проверил качество молочной продукции, которой кормят школьников в Орловской области
25.10.2018
Специалисты взяли пробы в двадцати трёх учебных заведениях региона. Об этом пишет «Российская газета».
Результаты проверок не порадовали. Из восьмидесяти пяти проб те или иные существенные недостатки выявлены в тридцати трёх.
Часть продукции оказалась фальсификатом, часть — содержала кишечную палочку и значительное количество вредных бактерий.
Недобросовестных производителей не только оштрафовали, но и отозвали у них лицензии. Они не смогут возобновить работу до исправления выявленных нарушений.
Кроме того, к административной ответственности привлекли и индивидуальных предпринимателей, которые поставляли продукцию в школы.
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