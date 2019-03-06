Россельхознадзор предупредил орловчан об опасности мимоз
06.03.2019
Вместе с традиционными для марта цветами на территорию нашей области могут попасть опасные вредители — в частности, коричнево-мраморный клоп и западный цветочный трипс.
Региональное Управление ведомства просит орловчан, которые найдут в цветах подозрительных насекомых, сообщить об этом в Россельхознадзор по телефонам (4862) 76 14 69 или (4862) 76 43 40. Также связаться с Управлением можно по электронной почте rosnadzor@orel.ru.
Акация серебристая, известная в наших краях как мимоза, ежегодно ввозится на Орловщину в марте с Кубани и из Абхазии.
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