Россельхознадзор по Орловской и Курской областям проверил птицеводческие хозяйства Ливенского района

В шести из девяти выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Проверки проводятся с целью недопущения и предупреждения распространения вируса гриппа птиц, пояснили в ведомстве. Проверяющие установили факты ввоза в регион птицы без ветеринарных документов, выявлены и нарушения условий содержания.

По всем фактам составлены административные протоколы. Виновные лица оштрафованы и получили предписания об устранении нарушений.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году в Орловской области было зарегистрировано семь вспышек высокопатогенного гриппа птиц. Основными причинами как раз стали грубые нарушение ветеринарно-санитарных правил.