Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.06.2019 Четверг 17:54
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Россельхознадзор по Орловской и Курской областям проверил птицеводческие хозяйства Ливенского района

Россельхознадзор по Орловской и Курской областям проверил птицеводческие хозяйства Ливенского района

Версия для печати

06.06.2019

В шести из девяти выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Проверки проводятся с целью недопущения и предупреждения распространения вируса гриппа птиц, пояснили в ведомстве. Проверяющие установили факты ввоза в регион птицы без ветеринарных документов, выявлены и нарушения условий содержания.

По всем фактам составлены административные протоколы. Виновные лица оштрафованы и получили предписания об устранении нарушений.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году в Орловской области было зарегистрировано семь вспышек высокопатогенного гриппа птиц. Основными причинами как раз стали грубые нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Теги:ОрёлОрловская Областьроссельхознадзор

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55080

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.06.2019

В Орловской области продолжается международная акция «Миллион шагов»

06.06.2019

В эту субботу, 8 июня, орловцев приглашают на праздник в Вятский Посад

06.06.2019

В Орле пройдет Спартакиада пенсионеров России

06.06.2019

В Орловской области действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы

06.06.2019

Александр Муромский ответит на вопросы зрителей телеканала «Первый областной»

$ USD65.234(+0.11)07.06
€ EUR73.2708(-0.1)07.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online