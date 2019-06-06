Россельхознадзор по Орловской и Курской областям проверил птицеводческие хозяйства Ливенского района
06.06.2019
В шести из девяти выявлены нарушения ветеринарного законодательства. Проверки проводятся с целью недопущения и предупреждения распространения вируса гриппа птиц, пояснили в ведомстве. Проверяющие установили факты ввоза в регион птицы без ветеринарных документов, выявлены и нарушения условий содержания.
По всем фактам составлены административные протоколы. Виновные лица оштрафованы и получили предписания об устранении нарушений.
В ведомстве напомнили, что в 2018 году в Орловской области было зарегистрировано семь вспышек высокопатогенного гриппа птиц. Основными причинами как раз стали грубые нарушение ветеринарно-санитарных правил.
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