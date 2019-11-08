Россельхознадзор опубликовал памятку для охотников в связи с АЧС

Накануне стало известно, что в Корсаковском районе зафиксированы случаи африканской чумы свиней. В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Орловской области. Памятка рекомендует охотпользователям допускать к охоте лиц, прибывших только из благополучных по АЧС территорий. Проводить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу добытых кабанов. Уничтожать трупы животных способом, не допускающим их растаскивание дикими и домашними животными. Обо всех случаях падежа свиней и при обнаружении трупов диких кабанов в лесных массивах сообщать в Россельхознадзор.