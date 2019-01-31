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Орел31.01.2019 Четверг 14:25
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  3. Россельхознадзор не нашёл в Орловской области генномодифицированных продуктов

Россельхознадзор не нашёл в Орловской области генномодифицированных продуктов

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31.01.2019

Специалисты референтного центра Россельхознадзора исследовали на наличие ГМО 8 проб пищевой и кормовой продукции. Ни одна проба не дала положительного результата.

Среди объектов исследования были пшеница, пшеничная мука, овёс и сгущенное молоко.

В Российской Федерации выращивание генетически модифицированных растений и разведение генетически модифицированных животных является незаконным. Единственное исключение сделано для научных экспериментов.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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