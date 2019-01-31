Россельхознадзор не нашёл в Орловской области генномодифицированных продуктов
31.01.2019
Специалисты референтного центра Россельхознадзора исследовали на наличие ГМО 8 проб пищевой и кормовой продукции. Ни одна проба не дала положительного результата.
Среди объектов исследования были пшеница, пшеничная мука, овёс и сгущенное молоко.
В Российской Федерации выращивание генетически модифицированных растений и разведение генетически модифицированных животных является незаконным. Единственное исключение сделано для научных экспериментов.
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