Росреестр предупредил жителей Орловской области о сносе «самостоя» с 1 марта
18.02.2019
Речь идёт о постройках, не зарегистрированных в установленном порядке — в том числе, загородных коттеджах и домиках. До 1 марта у жителей области ещё есть время подать необходимые документы в Росреестр. После соответствующие строения могут быть признаны самовольными постройками.
В таком случае постройка будет снесена (причём — за счёт собственника), а земельный участок — продан (в принудительном порядке). Соответствующая норма введена в Гражданский кодекс в августе 2018 года.
После 1 марта орловчане смогут узаконить самовольные постройки лишь в судебном порядке.
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