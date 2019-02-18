Росреестр предупредил жителей Орловской области о сносе «самостоя» с 1 марта

Речь идёт о постройках, не зарегистрированных в установленном порядке — в том числе, загородных коттеджах и домиках. До 1 марта у жителей области ещё есть время подать необходимые документы в Росреестр. После соответствующие строения могут быть признаны самовольными постройками.

В таком случае постройка будет снесена (причём — за счёт собственника), а земельный участок — продан (в принудительном порядке). Соответствующая норма введена в Гражданский кодекс в августе 2018 года.

После 1 марта орловчане смогут узаконить самовольные постройки лишь в судебном порядке.