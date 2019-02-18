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  3. Росреестр предупредил жителей Орловской области о сносе «самостоя» с 1 марта

Росреестр предупредил жителей Орловской области о сносе «самостоя» с 1 марта

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18.02.2019

Речь идёт о постройках, не зарегистрированных в установленном порядке — в том числе, загородных коттеджах и домиках. До 1 марта у жителей области ещё есть время подать необходимые документы в Росреестр. После соответствующие строения могут быть признаны самовольными постройками.

В таком случае постройка будет снесена (причём — за счёт собственника), а земельный участок — продан (в принудительном порядке). Соответствующая норма введена в Гражданский кодекс в августе 2018 года.

После 1 марта орловчане смогут узаконить самовольные постройки лишь в судебном порядке.

Теги:ОрёлОрловская область

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