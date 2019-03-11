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Орел11.03.2019 Понедельник 13:26
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Росреестр готов вернуть деньги орловчанам

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11.03.2019

Речь идёт о случаях, когда граждане ошибочно оплачивают пошлину Росреестра, переплачивают сверх нужной суммы или не пользуются услугами ведомства.

Написать заявление о возврате средств можно в течение трёх лет с момента их перечисления. Возврат производится только по безналичному расчёту через 30 дней после подачи заявления.

В Орловской области заявления принимаются в МФЦ или в региональном Росреестре (Орёл, Октябрьская, 47), а также в территориальных отделах регионального Росреестра. Физические и юридические лица должны приложить к нему подлинник документа об оплате госпошлины. Также юридические лица должны приложить приказ или протокол, подтверждающий полномочия руководителя организации.

В 2018 году Росреестр Орловской области вернул гражданам 2 миллиона 269 тысяч рублей излишне уплаченной за государственные услуги госпошлины.

Теги:ОрёлОрловская область

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