Росреестр готов вернуть деньги орловчанам

Речь идёт о случаях, когда граждане ошибочно оплачивают пошлину Росреестра, переплачивают сверх нужной суммы или не пользуются услугами ведомства.

Написать заявление о возврате средств можно в течение трёх лет с момента их перечисления. Возврат производится только по безналичному расчёту через 30 дней после подачи заявления.

В Орловской области заявления принимаются в МФЦ или в региональном Росреестре (Орёл, Октябрьская, 47), а также в территориальных отделах регионального Росреестра. Физические и юридические лица должны приложить к нему подлинник документа об оплате госпошлины. Также юридические лица должны приложить приказ или протокол, подтверждающий полномочия руководителя организации.

В 2018 году Росреестр Орловской области вернул гражданам 2 миллиона 269 тысяч рублей излишне уплаченной за государственные услуги госпошлины.