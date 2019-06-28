Росреестр готов прийти в дом к каждому орловчанину
28.06.2019
Чтобы проверить исполнение своего запроса, гражданам не нужно не только ходить в Росреестр лично, но и регистрироваться на сайте учреждения. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата по Орловской области.
Орловчане, подавшие в Росреестр заявление о предоставлении услуг через МФЦ или интернет, могут воспользоваться сервисом «Проверка исполнения запроса» на официальном сайте учреждения. Для этого нужно зайти на портал и указать номер своего заявления в специальном поле. После этого на экране отобразится статус вашей заявки.
Такая функция доступна через три — пять дней после подачи заявления.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55623
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