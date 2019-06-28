Росреестр готов прийти в дом к каждому орловчанину

Чтобы проверить исполнение своего запроса, гражданам не нужно не только ходить в Росреестр лично, но и регистрироваться на сайте учреждения. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата по Орловской области.

Орловчане, подавшие в Росреестр заявление о предоставлении услуг через МФЦ или интернет, могут воспользоваться сервисом «Проверка исполнения запроса» на официальном сайте учреждения. Для этого нужно зайти на портал и указать номер своего заявления в специальном поле. После этого на экране отобразится статус вашей заявки.

Такая функция доступна через три — пять дней после подачи заявления.