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Орел28.06.2019 Пятница 12:59
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Росреестр готов прийти в дом к каждому орловчанину

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28.06.2019

Чтобы проверить исполнение своего запроса, гражданам не нужно не только ходить в Росреестр лично, но и регистрироваться на сайте учреждения. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата по Орловской области.

Орловчане, подавшие в Росреестр заявление о предоставлении услуг через МФЦ или интернет, могут воспользоваться сервисом «Проверка исполнения запроса» на официальном сайте учреждения. Для этого нужно зайти на портал и указать номер своего заявления в специальном поле. После этого на экране отобразится статус вашей заявки.

Такая функция доступна через три — пять дней после подачи заявления.

Теги:ОрёлОрловская область

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