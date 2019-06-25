Роспотребнадзор сообщил о новых нападениях клещей
25.06.2019
По самым свежим данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, на данный момент в регионе об укусах клещей сообщили 1142 человека (в том числе 350 несовершеннолетних). Это соответствует среднемноголетним данным.
Инфицированность боррелиями клещей, снятых с орловчан, составила 15,7%.
При исследовании клещей, отобранных из внешней среды, выяснилось, что 2,3% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а 0,5% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.
В текущем сезоне заболевания, которые передают эти паразиты, на территории Орловской области не регистрировались.
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