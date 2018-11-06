Роспотребнадзор снял с продажи 640 литров «незамерзайки», не прошедшей санитарный контроль
06.11.2018
Такое количество изъято в 2017-м и текущем годах.
Об этом сообщили в орловском Управлении.
Общий размер штрафов, наложенных на продавцов некачественного товара, составил восемьсот пятьдесят две тысячи рублей. Нарушения нашли на шестнадцати объектах.
Стеклоомывающая жидкость, которой торговали эти предприниматели и предприятия, не соответствовала требованиям по содержанию метанола.
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