Роспотребнадзор снял с продажи 640 литров «незамерзайки», не прошедшей санитарный контроль

Такое количество изъято в 2017-м и текущем годах.

Об этом сообщили в орловском Управлении.

Общий размер штрафов, наложенных на продавцов некачественного товара, составил восемьсот пятьдесят две тысячи рублей. Нарушения нашли на шестнадцати объектах.

Стеклоомывающая жидкость, которой торговали эти предприниматели и предприятия, не соответствовала требованиям по содержанию метанола.