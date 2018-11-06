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Орел06.11.2018 Вторник 13:42
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  3. Роспотребнадзор снял с продажи 640 литров «незамерзайки», не прошедшей санитарный контроль

Роспотребнадзор снял с продажи 640 литров «незамерзайки», не прошедшей санитарный контроль

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06.11.2018

Такое количество изъято в 2017-м и текущем годах.

Об этом сообщили в орловском Управлении.

Общий размер штрафов, наложенных на продавцов некачественного товара, составил восемьсот пятьдесят две тысячи рублей. Нарушения нашли на шестнадцати объектах.

Стеклоомывающая жидкость, которой торговали эти предприниматели и предприятия, не соответствовала требованиям по содержанию метанола.

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