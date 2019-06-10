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Роспотребнадзор «дал добро» на летний отдых на нескольких официальных пляжах

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10.06.2019

Санитарные врачи официально признали существование необходимых условий для купания в следующих местах:

— городской пляж г. Ливны на р. Сосна;

— городской пляж г. Мценск на р. Зуша;

— пляж Малоархангельского района на пруду «Новый Беленький»;

— пляж Дмитровского района на пруду «Сенькин»;

— место для отдыха детей в Орловском районе в посёлке Зелёный шум на территории лагеря «Мечта»;

— пляж Покровского района в деревне Юдинка на водохранилище р. Липовец;

— пляж Троснянского района «Высокий берег» на Михайловском водохранилище;

— пляж Тросняского района на Пенькозаводском пруду;

— пляж Урицкого района в деревне Большое Сотниково.

Теги:ОрёлОрловская область

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