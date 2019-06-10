Роспотребнадзор «дал добро» на летний отдых на нескольких официальных пляжах
10.06.2019
Санитарные врачи официально признали существование необходимых условий для купания в следующих местах:
— городской пляж г. Ливны на р. Сосна;
— городской пляж г. Мценск на р. Зуша;
— пляж Малоархангельского района на пруду «Новый Беленький»;
— пляж Дмитровского района на пруду «Сенькин»;
— место для отдыха детей в Орловском районе в посёлке Зелёный шум на территории лагеря «Мечта»;
— пляж Покровского района в деревне Юдинка на водохранилище р. Липовец;
— пляж Троснянского района «Высокий берег» на Михайловском водохранилище;
— пляж Тросняского района на Пенькозаводском пруду;
— пляж Урицкого района в деревне Большое Сотниково.
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