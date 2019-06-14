Роскомнадзор напоминает о требованиях законодательства

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обращается к руководителям государственных, муниципальных органов, предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обработку персональных данных.

С 01 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 01 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить в территориальное управление Роскомнадзора (на территории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Орловской области) уведомление об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных или информационное письмо о внесении изменений с указанием, среди прочих сведений, места нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 01 сентября 2015 года при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.