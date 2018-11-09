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Орел09.11.2018 Пятница 13:38
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Роскачество проверит орловские пельмени

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09.11.2018

Ведомство начинает масштабную проверку данного вида полуфабрикатов.

Специалисты изучат около полусотни различных видов пельменей, произведённых в различных регионах России. В том числе — в Орловской области.

Пельмени проверят по примерно 50 параметрам. В том числе — на наличие антибиотиков, искусственных добавок, количество теста и мяса, реальный вес и так далее.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьРоскачествопродукты

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