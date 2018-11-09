Роскачество проверит орловские пельмени
09.11.2018
Ведомство начинает масштабную проверку данного вида полуфабрикатов.
Специалисты изучат около полусотни различных видов пельменей, произведённых в различных регионах России. В том числе — в Орловской области.
Пельмени проверят по примерно 50 параметрам. В том числе — на наличие антибиотиков, искусственных добавок, количество теста и мяса, реальный вес и так далее.
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