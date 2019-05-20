Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.05.2019 Понедельник 15:26
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Росгвардия задержала несовершеннолетних, подозреваемых в похищении телефонного кабеля

Росгвардия задержала несовершеннолетних, подозреваемых в похищении телефонного кабеля

Версия для печати

20.05.2019

Это произошло минувшей ночью в Орле на улице Нормандия-Неман.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух подростков 16 и 17 лет, срезавших кабель. Увидев правоохранителей, несовершеннолетние попытались убежать, но оказались задержаны.

К этому моменту предполагаемые похитители уже наполнили кабелем несколько хозяйственных мешков.

Сейчас этой ситуацией занимается полиция.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/54698

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.05.2019

Экс-сотрудника Управления ФСИН по Орловской области оштрафовали на 2 миллиона рублей

20.05.2019

В эту среду в Детском парке Орла пройдёт флешмоб #LUDIВОРЛЕ

20.05.2019

24 мая в Орловской области отметят День славянской письменности и культуры

20.05.2019

В Орле в доме по Калинина, 2, противоаварийные работы выполнены примерно на 50%

20.05.2019

В Орловской области сотрудники МЧС уничтожили ещё несколько опасных боеприпасов времён ВОВ

$ USD64.4888(-0.14)21.05
€ EUR71.9631(-0.28)21.05

Наш опрос

Ваше любимое место в Орле?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online