Росгвардия задержала несовершеннолетних, подозреваемых в похищении телефонного кабеля

Это произошло минувшей ночью в Орле на улице Нормандия-Неман.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух подростков 16 и 17 лет, срезавших кабель. Увидев правоохранителей, несовершеннолетние попытались убежать, но оказались задержаны.

К этому моменту предполагаемые похитители уже наполнили кабелем несколько хозяйственных мешков.

Сейчас этой ситуацией занимается полиция.