Росгвардия задержала несовершеннолетних, подозреваемых в похищении телефонного кабеля
20.05.2019
Это произошло минувшей ночью в Орле на улице Нормандия-Неман.
Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух подростков 16 и 17 лет, срезавших кабель. Увидев правоохранителей, несовершеннолетние попытались убежать, но оказались задержаны.
К этому моменту предполагаемые похитители уже наполнили кабелем несколько хозяйственных мешков.
Сейчас этой ситуацией занимается полиция.
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