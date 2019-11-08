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Орел08.11.2019 Пятница 04:38
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Росгвардия подводит итоги

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07.11.2019

Во вневедомственной охране регионального Управления Росгвардии подвели итоги оперативно-служебной деятельности сотрудников вневедомственной охраны за 10 месяцев текущего года. Количество выездов росгвардейцев по сигналу «тревога», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остаётся на прежнем уровне. Наиболее распространённой причиной привлечения правоохранителей является предотвращение фактов хищения и проникновения на охраняемые объекты, а также пресечение употребления алкогольных напитков в общественных местах. В основном правонарушителями выступают лица, ранее привлекаемые к уголовной или административной ответственности.

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