Росгвардейцы задержали в торговых центрах Орла подозреваемых в кражах
14.06.2019
На этой неделе сотрудники Росгвардии несколько раз выезжали по сигналу «тревожной» кнопки в торговые центры города.
Один из эпизодов случился на Московском шоссе. 22-летний безработный орловчанин пытался пронести мимо кассы летние мужские туфли.
Ещё один случай произошёл на Карачевском шоссе. Здесь 21-летний и тоже безработный мужчина решил вынести из торгового зала пиццу.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, все украденные товары были возвращены на полки, а подозреваемые в кражах — переданы сотрудникам полиции.
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