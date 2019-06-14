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Орел14.06.2019 Пятница 15:52
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  3. Росгвардейцы задержали в торговых центрах Орла подозреваемых в кражах

Росгвардейцы задержали в торговых центрах Орла подозреваемых в кражах

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14.06.2019

На этой неделе сотрудники Росгвардии несколько раз выезжали по сигналу «тревожной» кнопки в торговые центры города.

Один из эпизодов случился на Московском шоссе. 22-летний безработный орловчанин пытался пронести мимо кассы летние мужские туфли.

Ещё один случай произошёл на Карачевском шоссе. Здесь 21-летний и тоже безработный мужчина решил вынести из торгового зала пиццу.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, все украденные товары были возвращены на полки, а подозреваемые в кражах — переданы сотрудникам полиции.

Теги:ОрёлОрловская область

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