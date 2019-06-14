Росгвардейцы задержали в торговых центрах Орла подозреваемых в кражах

На этой неделе сотрудники Росгвардии несколько раз выезжали по сигналу «тревожной» кнопки в торговые центры города.

Один из эпизодов случился на Московском шоссе. 22-летний безработный орловчанин пытался пронести мимо кассы летние мужские туфли.

Ещё один случай произошёл на Карачевском шоссе. Здесь 21-летний и тоже безработный мужчина решил вынести из торгового зала пиццу.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, все украденные товары были возвращены на полки, а подозреваемые в кражах — переданы сотрудникам полиции.