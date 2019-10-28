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Орел28.10.2019 Понедельник 13:53
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Росгвардейцы задержали в Орле любителей бесплатных покупок

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28.10.2019

В выходные сотрудники ведомства пресекли несколько попыток краж из гипермаркетов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

В «Линии» на Михалицына 26-летняя жительница Орла решила вынести из магазина продукты, предметы бытовой химии и товары для животных.

В торговом центре на Московском шоссе мужчина (гражданин одной из стран ближнего зарубежья) также попытался провезти тележку с товарами через кассу, не оплачивая покупки.

Задержанных передали полиции.

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