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Орел02.08.2019 Пятница 12:25
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Росавтодор высказался по ремонту моста «Дружбы» в Орле

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02.08.2019

Ответ на запрос опубликовал член Орловского городского Совета народных депутатов Евгений Косогов.

Как и ожидалось, федеральное ведомство выявило ряд нарушений. Так, в 2018 году подрядчик («Региональные газораспределительные сети») должен был освоить около 100 миллионов рублей, но фактически выполнил работы лишь на 32 миллиона 274 тысячи. Отставание от графиков зафиксировано практически по всем пунктам работ.

Кроме того, выяснилось, что подрядчик проводил разборку мостового полотна с нарушениями требований проекта. При этом компания не располагает собственной строительной лабораторией.

Отчёт передадут в правительство Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

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