Росавтодор проведёт в Орловской области плановую проверку дорог и мостов
05.02.2019
Как сообщает правительство области, специалисты проверят объекты, которые строились и ремонтировались на федеральные средства. Это мост «Дружба» в Орле, Беломестненский мост через реку Сосну в Ливнах и мост через реку Зушу во Мценске.
Также сотрудники Росавтодора осмотрят дороги, построенные в сельской местности в минувшем году.
Подобные проверки проводятся в ежегодном режиме.
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