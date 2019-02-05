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Орел05.02.2019 Вторник 10:51
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Росавтодор проведёт в Орловской области плановую проверку дорог и мостов

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05.02.2019

Как сообщает правительство области, специалисты проверят объекты, которые строились и ремонтировались на федеральные средства. Это мост «Дружба» в Орле, Беломестненский мост через реку Сосну в Ливнах и мост через реку Зушу во Мценске.

Также сотрудники Росавтодора осмотрят дороги, построенные в сельской местности в минувшем году.

Подобные проверки проводятся в ежегодном режиме.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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