Росавтодор проведёт в Орловской области плановую проверку дорог и мостов

Как сообщает правительство области, специалисты проверят объекты, которые строились и ремонтировались на федеральные средства. Это мост «Дружба» в Орле, Беломестненский мост через реку Сосну в Ливнах и мост через реку Зушу во Мценске.

Также сотрудники Росавтодора осмотрят дороги, построенные в сельской местности в минувшем году.

Подобные проверки проводятся в ежегодном режиме.