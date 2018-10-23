«РИА-Рейтинг» сравнил уровень развития науки и технологий в разных регионах России
23.10.2018
Орловская область — 65-я среди регионов России по уровню развития науки и технологий. Состояние дел в различных субъектах страны проанализировали специалисты «РИА-Рейтинг».
По сравнению с предыдущим годом ситуация мало изменилась. В лидерах по-прежнему Москва, Петербург и Татарстан. На эти три субъекта приходится примерно четверть всего общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ и услуг.
Последние позиции занимают Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Алтай и Чечня.
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