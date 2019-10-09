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Резонансное уголовное дело передано в орловский суд

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09.10.2019

Следственный комитет завершил уголовное дело, возбуждённое в отношении члена избирательной комиссии Орловской области. Мужчина подозревается в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека.

Авария случилась 30 ноября минувшего года в Заводском районе Орла. По версии СУ СК РФ по Орловской области, водитель, нарушив скоростной режим, допустил наезд на 56-летнюю женщину. Орловчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась в медучреждении.

Как сообщает Следственный комитет, обвиняемый не признал вину.

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