Резонансное уголовное дело передано в орловский суд

Следственный комитет завершил уголовное дело, возбуждённое в отношении члена избирательной комиссии Орловской области. Мужчина подозревается в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека.

Авария случилась 30 ноября минувшего года в Заводском районе Орла. По версии СУ СК РФ по Орловской области, водитель, нарушив скоростной режим, допустил наезд на 56-летнюю женщину. Орловчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм женщина скончалась в медучреждении.

Как сообщает Следственный комитет, обвиняемый не признал вину.