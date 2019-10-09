Резонансное уголовное дело передано в орловский суд
09.10.2019
Следственный комитет завершил уголовное дело, возбуждённое в отношении члена избирательной комиссии Орловской области. Мужчина подозревается в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло за собой смерть человека.
Авария случилась 30 ноября минувшего года в Заводском районе Орла. По версии СУ СК РФ по Орловской области, водитель, нарушив скоростной режим, допустил наезд на 56-летнюю женщину. Орловчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм женщина скончалась в медучреждении.
Как сообщает Следственный комитет, обвиняемый не признал вину.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57683
Другие новости раздела
09.10.2019
Орловским учителям помогут с жильём
09.10.2019
Плохие дороги погубили 22 орловчанина
$ USD64.8672(+0.04)09.10
€ EUR71.2372(+0.09)09.10
Наш опрос
Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?