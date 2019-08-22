Ремонтировать мост «Дружбы» в Орле хотят ещё три компании
22.08.2019
Мэрия расторгает контракт с нынешним подрядчиком (компанией «РГС» из Казани) 27 августа. Об этом информируют «Орловские новости».
Сейчас идёт процесс передачи документов и денег.
Сообщается, что кран для монтажа балок, который везли в Орёл через всю страну, останется в городе. Предполагается, что новый подрядчик купит или арендует это оборудование.
Предварительно сообщается о трёх организациях, которые хотят выступить в роли подрядчиков на данном объекте. Однако торги будут проведены только после окончательного расторжения текущего контракта с «РГС».
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