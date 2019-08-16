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Орел16.08.2019 Пятница 12:53
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Ремонт орловских крыш обойдётся в сотни миллионов

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16.08.2019

Стоимость капремонта крыш многоквартирных домов, которые ремонтирует (или готовится ремонтировать) региональный Фонд капитального ремонта, составляет около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В 2019 году в Орловской области (в Орле, Ливнах и Мценске, а также в районах региона) планируется привести в порядок 98 крыш.

Работа ведётся в рамках специальной программы, разработанной в рамках областной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Заявки на участие в программе представляли органы местного самоуправления. Одиннадцать крыш отремонтированы, восемьдесят одна находится в работе, ещё для шести объектов ищут подрядчиков.

Кроме того, в этот список не вошли ещё 30 крыш, которые ремонтируются за счёт средств со специальных счетов, открытых собственниками жилых помещений. Речь идёт о домах, где жильцы решили не перечислять средства в Фонд капитального ремонта, а собирать их на личном счёте дома и использовать по своему усмотрению.

Теги:ОрёлОрловская областькрыширемонткапитальный ремонтфонд капитального ремонта

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