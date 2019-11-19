Ремонт одной из улиц Орла вызывает опасения
19.11.2019
Речь идёт об улице 60 лет Октября. Как стало известно на оперативном совещании в мэрии, управление городского хозяйства дало подрядчику 10 дней на устранение выявленных нарушений. Если организация не отреагирует на требования, чиновники примут меры — вплоть до расторжения муниципального контракта.
Менее серьёзные проблемы выявлены при ремонте тротуаров на Комсомольской и Московской улицах.
Также немного затянулся ремонт в сквере Гуртьева. В ближайшие дни здесь будут установлены фонари. После этого начнётся подготовка к сдаче объекта.
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