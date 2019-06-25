Ремонт моста Дружбы снова приостановлен
25.06.2019
Причиной стала задолженность со стороны заказчика (городского Управления Коммунальным Хозяйством). Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Подрядчик (ООО «Региональные газораспределительные сети») демонтировал балки на мосту, однако не установил новые, а потребовал погасить задолженность по оплате проделанных работ. На то, чтобы заплатить «РГС» 9,9 миллионов рублей есть одна неделя.
Мэр Орла Василий Новиков потребовал оперативно найти оптимальное решение по выходу из данной ситуации и не допустить промедления с оплатой и возобновлением ремонта.
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