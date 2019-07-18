Ремонт моста через Орлик обойдётся бюджету Орла «в копеечку»

Стоимость работ оценили в 200 тысяч рублей. Такую цифру назвал исполняющий обязанности начальника городского Управления Коммунальным Хозяйством Дмитрий Фролов.

Речь идёт о пешеходном мосте, который находится у стелы на стрелке Оки и Орлика. Здесь заменят настил и покрасят конструкции.

Завершить ремонт планируется к Дню города (5 августа), в том числе потому, что в праздничные дни движение на мосту существенно активизируется. Для этого заключат прямой контракт.