Ремонт моста через Орлик обойдётся бюджету Орла «в копеечку»
18.07.2019
Стоимость работ оценили в 200 тысяч рублей. Такую цифру назвал исполняющий обязанности начальника городского Управления Коммунальным Хозяйством Дмитрий Фролов.
Речь идёт о пешеходном мосте, который находится у стелы на стрелке Оки и Орлика. Здесь заменят настил и покрасят конструкции.
Завершить ремонт планируется к Дню города (5 августа), в том числе потому, что в праздничные дни движение на мосту существенно активизируется. Для этого заключат прямой контракт.
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