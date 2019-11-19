Ремонт Красного моста в Орле приблизился ещё на один шаг
19.11.2019
Проект и смета работ по ремонту Красного моста одобрены. Документация прошла экспертизу. Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Орла.
Информацию сообщил первый заместитель главы администрации Олег Минкин.
С этого момента городские власти могут приступать к работам по практической подготовке к реконструкции объекта.
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