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Орел19.11.2019 Вторник 16:54
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Ремонт Красного моста в Орле приблизился ещё на один шаг

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19.11.2019

Проект и смета работ по ремонту Красного моста одобрены. Документация прошла экспертизу. Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Орла.

Информацию сообщил первый заместитель главы администрации Олег Минкин.

С этого момента городские власти могут приступать к работам по практической подготовке к реконструкции объекта.

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