Ремонт Красного моста в Орле приблизился ещё на один шаг

Проект и смета работ по ремонту Красного моста одобрены. Документация прошла экспертизу. Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации Орла.

Информацию сообщил первый заместитель главы администрации Олег Минкин.

С этого момента городские власти могут приступать к работам по практической подготовке к реконструкции объекта.