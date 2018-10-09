Ремонт дворовых территорий в Орле планируется завершить до 15-го октября

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в городе должны были привести в порядок 73 двора. Сейчас 68 из них заасфальтированы, 63 — полностью приняты заказчиком.

В работе остаются пять объектов: дворы по Грановского, 2, 4 и 6 и двор, соединяющий улицу Дарвина, 6 и улицу Автовокзальную, 38.

Также ещё пять дворов должны были отремонтировать уже сверх программы.

Один такой двор полностью готов (в переулке Светофорном, 4). Остальные (по Рощинской, 17 и 19, Бурова, 38, и Металлургов, 27, завершат уже после середины октября.