Ректор ОГУ объяснила своё желание участвовать в дополнительных выборах в Госдуму

Ольга Пилипенко напомнила, что в нижней палате российского парламента давно не было коренных жителей Орловской области. Между тем, сама Пилипенко не только родилась, но и прожила всю жизнь в нашем регионе. Здесь же живут члены её семьи. Родители Ольги Пилипенко тоже являются уроженцами Орловщины.

Также ректор ОГУ пояснила, что после начала избирательной кампании её обязанности будет исполнять первый проректор вуза Александр Фёдоров.

Дополнительные выборы в Госдуму в Орловской области состоятся во всероссийский Единый день голосования 8 сентября. Претенденты будут бороться за мандат, освободившийся после кончины Николая Ковалёва.