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Реконструкция Комсомольской площади заинтересовала ФАС

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04.10.2018

Управление ФАС по Орловской области проводит внеплановую проверку на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении реконструкции Комсомольской площади в Орле. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя Управления Андрей Кирьянов.

Проверка завершится 2-го ноября.

Поводом для неё стали поступившие в ФАС материалы от правоохранительных органов, а также ряд публикаций в средствах массовой информации. Управление, в частности, заинтересовал тот факт, что аукцион по определению подрядчика будет проведён только 9-го октября, однако работы на площади уже ведутся.

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