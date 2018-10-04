Реконструкция Комсомольской площади заинтересовала ФАС
04.10.2018
Управление ФАС по Орловской области проводит внеплановую проверку на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства при проведении реконструкции Комсомольской площади в Орле. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя Управления Андрей Кирьянов.
Проверка завершится 2-го ноября.
Поводом для неё стали поступившие в ФАС материалы от правоохранительных органов, а также ряд публикаций в средствах массовой информации. Управление, в частности, заинтересовал тот факт, что аукцион по определению подрядчика будет проведён только 9-го октября, однако работы на площади уже ведутся.
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