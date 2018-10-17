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  3. Регистрацию для участия в конкурсе "Лидеры России" прошли 73 тысячи человек

Регистрацию для участия в конкурсе "Лидеры России" прошли 73 тысячи человек

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17.10.2018

Продолжается приём заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». Число граждан, прошедших предварительную регистрацию на участие, на данный момент превысило 73 тысячи человек.

Зарегистрироваться на сайте проекта можно до 24-го октября.

Конкурс проводится для того, чтобы выявить и поддержать общественно активных и перспективных россиян.

Трое участников первого сезона стали заместителями федеральных министров, ещё двое — руководителями регионов России.

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