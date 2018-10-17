Регистрацию для участия в конкурсе "Лидеры России" прошли 73 тысячи человек
17.10.2018
Продолжается приём заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». Число граждан, прошедших предварительную регистрацию на участие, на данный момент превысило 73 тысячи человек.
Зарегистрироваться на сайте проекта можно до 24-го октября.
Конкурс проводится для того, чтобы выявить и поддержать общественно активных и перспективных россиян.
Трое участников первого сезона стали заместителями федеральных министров, ещё двое — руководителями регионов России.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49918
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