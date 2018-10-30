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Орел30.10.2018 Вторник 11:35
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  3. Регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности продлена до 25 ноября

Регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности продлена до 25 ноября

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30.10.2018

Продлена регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Оформить заявку можно до 25-го ноября.

Об этом сообщает областное отделение Банка России.

Участвовать в олимпиаде могут ученики старших классов средних школ. Победители и призёры получат льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны.

За 14 лет в мероприятии успели поучаствовать 60 тысяч школьников из всех регионов России, а также из стран СНГ.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50187

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