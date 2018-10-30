Регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности продлена до 25 ноября
30.10.2018
Продлена регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Оформить заявку можно до 25-го ноября.
Об этом сообщает областное отделение Банка России.
Участвовать в олимпиаде могут ученики старших классов средних школ. Победители и призёры получат льготы при поступлении в лучшие экономические вузы страны.
За 14 лет в мероприятии успели поучаствовать 60 тысяч школьников из всех регионов России, а также из стран СНГ.
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