Региональный фонд капитального ремонта взял на себя повышенные обязательства
18.06.2019
Как рассказала директор фонда Ольга Павлова, в этом году планируется отремонтировать 299 домов. При этом за последние 3 года капремонт был сделан в 229 домах.
Также фонд собирается сделать выборочный ремонт 147 крыш и заменить 147 лифтов в 34 зданиях.
Изначально в 2019 году планировалось отремонтировать 200 домов. Ещё 99 зданий, которые стояли в планах на минувшие годы, но не были приведены в порядок, добавили в список по специальному постановлению регионального правительства.
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