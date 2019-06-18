Региональный фонд капитального ремонта взял на себя повышенные обязательства

Как рассказала директор фонда Ольга Павлова, в этом году планируется отремонтировать 299 домов. При этом за последние 3 года капремонт был сделан в 229 домах.

Также фонд собирается сделать выборочный ремонт 147 крыш и заменить 147 лифтов в 34 зданиях.

Изначально в 2019 году планировалось отремонтировать 200 домов. Ещё 99 зданий, которые стояли в планах на минувшие годы, но не были приведены в порядок, добавили в список по специальному постановлению регионального правительства.