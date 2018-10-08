Региональное правительство продолжает держать на особом контроле вопрос вступления Орловской области в отопительный период

Тему обсудили на последнем совещании областной администрации.

Как рассказал первый заместитель губернатора Вадим Соколов, только за выходные по вопросу подключения к теплоснабжению поступило около трёхсот обращений граждан.

В целом вступление в отопительный сезон идёт по графику. Тем не менее, в несколько жилых домов в областном центре не удалось дать тепло вовремя.

Как заявил на заседании глава администрации Орла Александр Муромский, проблемы возникли по вине управляющих компаний.