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Редкую птицу «приземлят» в Орловской области

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01.10.2019

В этом году в нашем регионе впервые пройдут мероприятия по привлечению редкой птицы — чёрного аиста. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

В этом месяце искусственные гнёздовые платформы, предназначенные для чёрных аистов, установят в Дмитровском и Шаблыкинском районах — наиболее традиционных местах его обитания. К работам по установке платформ привлекут промышленных альпинистов.

Всего будет размещено три платформы — две в Дмитровском и одна в Шаблыкинском районах. Их установят в глухих участках леса на старовозрастных деревьях, причём на расстоянии до 10 километров от водоёмов.

Чёрный аист занесён в Красные книги России и Орловщины. Каждый год эти птицы наблюдаются в нашем регионе на пролётах. Не исключено, что на территории области есть и их «самовольные» гнёзда.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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