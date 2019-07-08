Ребёнок пострадал в ДТП в Орловской области

Авария случилась 7 июля в 16:20 на федеральной трассе «Крым» на 358 километре дороги (на территории Орловского района).

Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan (мужчина 1981 года рождения) не справился с управлением и вылетел в кювет.

Пострадал пассажир машины (мальчик 2010 года рождения). Его доставили в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Врачи осмотрели его и назначили мальчику амбулаторное лечение.