Реализация нацпроектов в Орловской области потребует миллиардных поступлений из федеральной казны

Сегодня губернатор Орловской области принял участие в совещании под руководством Дмитрия Медведева.

Заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоялось в подмосковных Горках. Андрей Клычков участвовал в нём в режиме видеоконференцсвязи, находясь в Ситуационном Доме Правительства в Москве.

В центре внимания участников мероприятия оказалась реализация национальных проектов в регионах страны.

В Орловской области в рамках реализации нацпроектов сформировано и утверждено 47 региональных проектов. В этом году для их финансового обеспечения запланировано около трёх с половиной миллиардов рублей федеральных поступлений средств.