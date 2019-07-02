Реализация нацпроектов в Орловской области потребует миллиардных поступлений из федеральной казны
02.07.2019
Сегодня губернатор Орловской области принял участие в совещании под руководством Дмитрия Медведева.
Заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоялось в подмосковных Горках. Андрей Клычков участвовал в нём в режиме видеоконференцсвязи, находясь в Ситуационном Доме Правительства в Москве.
В центре внимания участников мероприятия оказалась реализация национальных проектов в регионах страны.
В Орловской области в рамках реализации нацпроектов сформировано и утверждено 47 региональных проектов. В этом году для их финансового обеспечения запланировано около трёх с половиной миллиардов рублей федеральных поступлений средств.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55719
Другие новости раздела
$ USD63.2265(+0.17)03.07
€ EUR71.408(+0.01)03.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?