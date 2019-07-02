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  3. Реализация нацпроектов в Орловской области потребует миллиардных поступлений из федеральной казны

Реализация нацпроектов в Орловской области потребует миллиардных поступлений из федеральной казны

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02.07.2019

Сегодня губернатор Орловской области принял участие в совещании под руководством Дмитрия Медведева.

Заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам состоялось в подмосковных Горках. Андрей Клычков участвовал в нём в режиме видеоконференцсвязи, находясь в Ситуационном Доме Правительства в Москве.

В центре внимания участников мероприятия оказалась реализация национальных проектов в регионах страны.

В Орловской области в рамках реализации нацпроектов сформировано и утверждено 47 региональных проектов. В этом году для их финансового обеспечения запланировано около трёх с половиной миллиардов рублей федеральных поступлений средств.

Теги:ОрёлОрловская область

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