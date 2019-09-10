Размер Дорожного фонда Орловской области достиг рекордной величины

Речь идёт о шести миллиардах рублей. Такого показателя (на август текущего года) удалось достичь благодаря вливаниям федеральных средств, а также грамотной экономии на собственных торгах.

В начале текущего года объём фонда планировался в размере 4 с половиной миллиардов, однако в итоге значительно «подрос».

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, к настоящему моменту исполнение бюджета фонда составляет около 60%.