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Орел04.10.2019 Пятница 12:08
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Разговор представителя «МосТрансПроекта» с орловчанами получился жарким

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04.10.2019

В мэрии Орла состоялась встреча с участием Сергея Саакяна, советника директора компании «МосТрансПроект», которая разработала проект новой транспортной схемы областного центра и Орловского района. Пообщаться с ним захотели представители орловских компаний-пассажироперевозчиков, общественных организаций, а также депутаты городского совета.

Саакяну было задано множество вопросов. Со своей стороны, представитель компании отметил, что подобные схемы уже успешно внедрены в Туле, Белгороде и Ярославле.

Пока что схема только обсуждается. Судя по всему, её будут активно дорабатывать с учётом многочисленных мнений, озвученных на разном уровне.

17 октября в Орле состоятся публичные слушания. Все желающие могут представить свои предложения по данной теме, предоставив их в письменном виде по адресу Орёл, площадь Ленина, 1, кабинет 242, либо на почтовый адрес (302021, Орёл, площадь Ленина, 1, департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области). Также принимаются электронные письма на e-mail pr_jkh@adm.orel.ru.

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