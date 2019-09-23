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Районы Орловской области отказались от ответственности

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23.09.2019

15 муниципальных образований передали часть своих полномочий Орловской области. Теперь отбирать поставщиков и подрядчиков для исполнения контрактов муниципального уровня будут не местные власти, а региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Однако это касается только случаев, когда работы софинансируются за счёт средств областного бюджета.

Соответствующие соглашения заключили ещё в июне этого года, однако окончательно их утвердили на последней сессии Орловского областного Совета народных депутатов.

Полномочия добровольно передали Болховский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Троснянский и Урицкий районы. В каждом муниципальном образовании данное решение принималось самостоятельно.

Теги:Орловская областьмуниципальные образованиягосударственные закупки

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