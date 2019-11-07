Районные газеты читают больше, чем федеральные
07.11.2019
В управлении федеральной почтовой службы по Орловской области подвели итоги осенней декады подписки. В этот период жители региона могли оформить подписку на любимые печатные издания со скидкой. Орловчане подписались на 28 тысяч газет и журналов, сообщили в ведомстве. Из них 8 тысяч экземпляров центральных изданий, полторы тысячи областных. Районные газеты традиционно популярны у жителей области — на них подписку оформили более 18 тысяч человек. В почтовой службе также отметили, что большим спросом у жителей региона пользуются издания про садоводство и огородничество.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58225
Другие новости раздела
07.11.2019
В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых
07.11.2019
Владимир Комаров: «В Инвестиционном послании Губернатора области были раскрыты все основные аспекты, касающиеся повышения качества жизни орловцев»
$ USD63.7298(+0.14)08.11
€ EUR70.5489(+0.12)08.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?