Районные газеты читают больше, чем федеральные

В управлении федеральной почтовой службы по Орловской области подвели итоги осенней декады подписки. В этот период жители региона могли оформить подписку на любимые печатные издания со скидкой. Орловчане подписались на 28 тысяч газет и журналов, сообщили в ведомстве. Из них 8 тысяч экземпляров центральных изданий, полторы тысячи областных. Районные газеты традиционно популярны у жителей области — на них подписку оформили более 18 тысяч человек. В почтовой службе также отметили, что большим спросом у жителей региона пользуются издания про садоводство и огородничество.