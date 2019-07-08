Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.07.2019 Понедельник 16:39
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Район Орловской области отметил праздник «За околицей»

Район Орловской области отметил праздник «За околицей»

Версия для печати

08.07.2019

Во Мценском районе прошли торжества в честь 91-й годовщины со дня создания муниципального образования. Основное праздничное мероприятие под названием «За околицей», также неофициально известное как «Фетовский праздник», состоялось в 19-й раз.

Праздник традиционно проходит в деревне Новосёлки, где родился Фет. В честь праздника местные жители возложили цветы к памятнику поэту. Состоялись выступления орловских писателей и краеведов.

Затем на большой поляне прошли массовые мероприятия — здесь состоялись выставки-ярмарки изделий народных мастеров, спортивные состязания, конные прогулки. Для гостей праздника организовали различные фотозоны и выставку живых скульптур, для самых маленьких — аттракционы.

В качестве почётного гостя праздник посетил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55839

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.07.2019

Ребёнок пострадал в ДТП в Орловской области

08.07.2019

Орловчанин выпал из окна многоэтажки и погиб

08.07.2019

«Лепесток» пожаловался в орловское УФАС на закупку противогазов

08.07.2019

Сегодня в Северном районе Орла не будет воды и электричества

08.07.2019

Орловская область оказалась в первой половине рейтинга регионов РФ по доходам населения

$ USD63.8699(+0.29)09.07
€ EUR71.7067(+0.05)09.07

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online