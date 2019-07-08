Район Орловской области отметил праздник «За околицей»

Во Мценском районе прошли торжества в честь 91-й годовщины со дня создания муниципального образования. Основное праздничное мероприятие под названием «За околицей», также неофициально известное как «Фетовский праздник», состоялось в 19-й раз.

Праздник традиционно проходит в деревне Новосёлки, где родился Фет. В честь праздника местные жители возложили цветы к памятнику поэту. Состоялись выступления орловских писателей и краеведов.

Затем на большой поляне прошли массовые мероприятия — здесь состоялись выставки-ярмарки изделий народных мастеров, спортивные состязания, конные прогулки. Для гостей праздника организовали различные фотозоны и выставку живых скульптур, для самых маленьких — аттракционы.

В качестве почётного гостя праздник посетил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.