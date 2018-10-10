Работы в парке "Ботаника" ведутся повышенными темпами

В Детском парке устраивают фонтан и благоустраивают прилегающую к нему территорию. Пробный пуск запланирован на 15-е октября.
10.10.2018
Об этом рассказали в администрации Орла.
При благоприятных погодных условиях подрядчик на этой неделе начнет и закончит укладывать асфальт.
Кроме того, в парке установят 10 светильников и игровое оборудование.
Работы по благоустройству бульвара Победы полностью выполнены. Объект должны сдать и принять в ближайшее время.
В парке «Дворянское гнездо» ведутся подготовительные работы с зелеными насаждениями. Также здесь прокладывают трубы под кабель освещения.
В Детском парке устраивают фонтан и благоустраивают прилегающую к нему территорию. Пробный пуск запланирован на 15-е октября.
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