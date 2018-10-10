Работы в парке "Ботаника" ведутся повышенными темпами

Об этом рассказали в администрации Орла.

При благоприятных погодных условиях подрядчик на этой неделе начнет и закончит укладывать асфальт.

Кроме того, в парке установят 10 светильников и игровое оборудование.

Работы по благоустройству бульвара Победы полностью выполнены. Объект должны сдать и принять в ближайшее время.

В парке «Дворянское гнездо» ведутся подготовительные работы с зелеными насаждениями. Также здесь прокладывают трубы под кабель освещения.