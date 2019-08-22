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Работники орловского салона красоты подозреваются в некрасивом поступке

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22.08.2019

В Орле выявлено преступление, предположительно, совершённое двумя сотрудниками салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД.

Противоправное деяние выявили сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области.

По текущей версии, в период с августа по ноябрь минувшего года подозреваемые воспользовались копиями паспортов и анкетными данными своих клиентов и составили от их имени незаконные кредитные договоры с одним из банков. При этом они утвердили их от лица заёмщиков и от имени агента банка (своей подписью).

Затем они направили документы в финансовую организацию и получили кредит. Следствие предполагает, что таким образом они «добыли» 834 тысячи рублей, принадлежащих банку, и распорядились ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».

Теги:ОрёлОрловская областьМВДФСБмошенничество

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