Работники орловского салона красоты подозреваются в некрасивом поступке

В Орле выявлено преступление, предположительно, совершённое двумя сотрудниками салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД.

Противоправное деяние выявили сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области.

По текущей версии, в период с августа по ноябрь минувшего года подозреваемые воспользовались копиями паспортов и анкетными данными своих клиентов и составили от их имени незаконные кредитные договоры с одним из банков. При этом они утвердили их от лица заёмщиков и от имени агента банка (своей подписью).

Затем они направили документы в финансовую организацию и получили кредит. Следствие предполагает, что таким образом они «добыли» 834 тысячи рублей, принадлежащих банку, и распорядились ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».