РА-3 за первый месяц перевезли на маршруте «Орел — Брянск» более 32,5 тыс. пассажиров
14.11.2019
Новые рельсовые автобусы отличаются современным пассажирским салоном: в нём увеличено количество сидячих мест, установлены системы климат-контроля, информационные табло, созданы условия для комфортного проезда маломобильных пассажиров. Они предназначены для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных низкими и высокими платформами.
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