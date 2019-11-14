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Орел14.11.2019 Четверг 11:45
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  3. РА-3 за первый месяц перевезли на маршруте «Орел — Брянск» более 32,5 тыс. пассажиров

РА-3 за первый месяц перевезли на маршруте «Орел — Брянск» более 32,5 тыс. пассажиров

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14.11.2019

Новые рельсовые автобусы отличаются современным пассажирским салоном: в нём увеличено количество сидячих мест, установлены системы климат-контроля, информационные табло, созданы условия для комфортного проезда маломобильных пассажиров. Они предназначены для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных низкими и высокими платформами.

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