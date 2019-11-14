РА-3 за первый месяц перевезли на маршруте «Орел — Брянск» более 32,5 тыс. пассажиров

Новые рельсовые автобусы отличаются современным пассажирским салоном: в нём увеличено количество сидячих мест, установлены системы климат-контроля, информационные табло, созданы условия для комфортного проезда маломобильных пассажиров. Они предназначены для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных низкими и высокими платформами.