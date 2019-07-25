Пятилетний мальчик погиб в ДТП в Орловской области

Авария случилась 24 июля в 20:20 на региональной трассе «Болхов — Мценск — Шашкино» на территории Мценского района.

Водитель (женщина 1992 года рождения), управляя внедорожником Mitsubishi Pajero, ехала со стороны деревни Карандаково в сторону деревни Шашкино. В районе первого километра дороги она, не приняв во внимание дорожные условия, не справилась с управлением. Машина съехала в левый кювет и опрокинулась.

Итоги оказались плачевными: один из пассажиров — мальчик 2014 года рождения — скончался на месте ДТП. Сама водитель и её пассажир (женщина 1977 года рождения) получили телесные повреждения. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области