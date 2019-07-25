Пятилетний мальчик погиб в ДТП в Орловской области
25.07.2019
Авария случилась 24 июля в 20:20 на региональной трассе «Болхов — Мценск — Шашкино» на территории Мценского района.
Водитель (женщина 1992 года рождения), управляя внедорожником Mitsubishi Pajero, ехала со стороны деревни Карандаково в сторону деревни Шашкино. В районе первого километра дороги она, не приняв во внимание дорожные условия, не справилась с управлением. Машина съехала в левый кювет и опрокинулась.
Итоги оказались плачевными: один из пассажиров — мальчик 2014 года рождения — скончался на месте ДТП. Сама водитель и её пассажир (женщина 1977 года рождения) получили телесные повреждения. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
Короткая ссылка obl1.ru/~/56197
Другие новости раздела
$ USD63.1572(+0.04)26.07
€ EUR70.294(-0.03)26.07
Наш опрос
Ваше отношение к религии?