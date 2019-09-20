Пятерых орловских полицейских наказали за скрытность

Пятеро сотрудников Управления МВД нарушили антикоррупционное законодательство, занизив в своих декларациях собственные доходы, а также доходы членов своих семей.

Нарушения установила прокуратура. Главе УМВД Юрию Савенкову внесли представление.

Как пояснили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, всех пятерых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ними провели разъяснительные беседы на соответствующую тему.