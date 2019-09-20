Пятерых орловских полицейских наказали за скрытность
20.09.2019
Пятеро сотрудников Управления МВД нарушили антикоррупционное законодательство, занизив в своих декларациях собственные доходы, а также доходы членов своих семей.
Нарушения установила прокуратура. Главе УМВД Юрию Савенкову внесли представление.
Как пояснили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, всех пятерых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ними провели разъяснительные беседы на соответствующую тему.
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