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Орел20.09.2019 Пятница 16:45
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Пятерых орловских полицейских наказали за скрытность

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20.09.2019

Пятеро сотрудников Управления МВД нарушили антикоррупционное законодательство, занизив в своих декларациях собственные доходы, а также доходы членов своих семей.

Нарушения установила прокуратура. Главе УМВД Юрию Савенкову внесли представление.

Как пояснили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, всех пятерых сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ними провели разъяснительные беседы на соответствующую тему.

Теги:Орловская областьборьба с коррупциейУправление МВД

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