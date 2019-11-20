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Путин «поддержал рублём» орловских учёных

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20.11.2019

Гранты президента РФ вручил полномочный представитель «первого лица» страны в ЦФО Игорь Щёголев во время своего визита на Орловщину. Церемония состоялась в здании администрации Орловского района.

Также на награждении присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Президентских грантов удостоились победители конкурсного отбора, который проводился среди молодых российских ученых — кандидатов наук (в области знания «Технические и инженерные науки»). Получателями стали научный сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени Тургенева Ирина Маковик и доцент кафедры информационных систем того же вуза Елена Корнаева.

Жюри отметило Корнаеву за научную работу «Совершенствование динамических качеств подшипников жидкостного трения высокоскоростных роторных машин в условиях управляемых реологических и тепловых эффектов», а Маковик — за разработку технологии диагностики патологий околоносовых пазух на основе визуализации и анализа картины рассеяния низкоинтенсивного излучения.

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